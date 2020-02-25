Muharrem İnce CHP yönetimini topa tuttu 'bunlardan hayır gelmez'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisini eleştirmeyi sürdürüyor. CHP'nin AK Parti'ye benzemeye çalıştığını savunan İnce, "AKP’ye benzemeye çalışan CHP’den bu millete hayır gelmez" dedi.

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Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP'nin yaklaşan büyük kurultayı öncesi Genel Merkez'e sert eleştiriler yöneltti. Tek adaylı il kongrelerini eleştiren İnce, "AKP’ye benzemeye çalışan CHP’den bu millete hayır gelmez" yorumunu yaptı. İnce, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, il kongrelerinin tek adayla yapılmasını da topa tutarak "Bunun adı ‘demokrasicilik oyunu’ olur" dedi.

Tek adaylı seçimlerin adı demokrasicilik oyunu

İşte Muharrem İnce'nin açıklamasından satır başları:

"Tek adaylı il seçimlerinden çok adaylı kurultay çıkmaz. Bunun adı ‘demokrasicilik oyunu’ olur."

Erkek'in, Torun'un, Özkoç'un, Özgür Özel'in adayları kaybetti

"Çanakkale’de genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek’in, Ordu’da genel başkan yardımcısı Seyit Torun’un, Sakarya’da grup başkanvekili Engin Özkoç’un, Denizli’de genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer’in, Manisa’da grup başkanvekili Özgür Özel’in desteklediği adaylar kaybetti."

İzmir'de Tuncay Özkan'ın adayı da kaybetti çünkü...

"İzmir’de aslında Tuncay Özkan’ın desteklediği aday da kaybetti. Çünkü salt çoğunluk yoktu. 611 delegenin oy kullandığı seçimde tek aday olan Deniz Yücel’e 253 oy çıktı."

CHP'lilerin gönlünde bu yönetim bitmiştir

"Bu demektir ki, partililerin gönlünde MYK bitmiştir. Bu demektir ki, CHP’lilerin gönlünde bu yönetim bitmiştir. AKP’ye benzemeye çalışan CHP’den bu millete hayır gelmez."

Selin Sayek Böke aday olacak mı?

Partinin sol bloğundan Selin Sayek Böke ile görüşen İnce, "Adaylık düşünen arkadaşlar var. Birçok CHP’li bu durumdan hoşnut değil" dedi. İnce ayrıca, açıklamasında "İttifak yapacağım derken önce CHP’lilerle ittifak yapın" düşüncesini dile getirdi.