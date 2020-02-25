Adil Rami Fenerbahçe'den neden ayrıldığını anlattı

Fenerbahçe kariyerine ani bir kararla son veren Adil Rami ayrılık sürecini anlattı. Fransız stoper, az süre aldığı sarı lacivertlilerdeki sözleşmesini futbol oynamak için feshettiğini söyledi.

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Fenerbahçe'deki ilk sezonunu tamamlamadan Rus ekibi Soçi'ye transfer olan Adil Rami, ayrılık kararının kendi isteği olduğunu belirtti.

''Neden böyle oldu anlayamıyorum''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan deneyimli futbolcu, ''Fenerbahçe'ye oynamak ve oranın en iyisi olmak için gittim. Ancak iki ayda bir oynayarak bunu başaramazsınız. Neden böyle oldu anlayamıyorum.'' dedi.

''Ali Koç'a teşekkür ediyorum''

Fransız stoper, ''Az süre almam futbolum veya sakatlıklarımla ilgili değildi. Ersun Yanal ve teknik heyet ile hiçbir problemim olmadı. Ayrılık kararıma saygı gösteren Ali Koç'a teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.