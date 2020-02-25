Serdar Ali Çelikler'den Fenerli futbolculara: Utanmaz bunlar

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ele alındı. Serdar Ali Çelikler, Ersun Yanal ve öğrencilerini yerden yere vururken Ali Koç'a da çağrı yaptı.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi' programında Galatasaray - Fenerbahçe maçı masaya yatırıldı.

Kadıköy'deki 21 yıllık geleneğin bozulduğu derbiyi değerlendiren Serdar Ali Çelikler şu ifadeleri kullandı;

''Operasyon Fenerbahçe'ye değil Ali Koç'a çekiliyor''

Fenerbahçe'yi sevmeyen bir federasyon var. Ali Koç'u istemeyen bir sistem var. Ali Koç gitsin başka biri gelsin bu sistem destekler. Köşkün danışmanlarının işi gücü yok Fenerbahçe ile ilgili tweetlerinden belli. Neden Galatasaraylı ya da Trabzonlu danışmanlar bir şey demiyor da diğerleri konuşuyor. Neden yani. Ali Koç'u sevmiyorlar. Gitsin istiyorlar. Bu işin bir tarafı. Galatasaray maçından bağımsız bir konu. Bu Fenerbahçe düşmanlığı değil. Operasyon Fenerbahçe'ye değil Ali Koç'a çekiliyor.

''Kurdu soktular kafaya''

Zorlu toplantısının arkasını iyi araştırsın Fenerbahçe. Sistem istemiyor. Bu kadar basit. Yarın Ali Koç, atletizme de yatırım yapsa yine istenmeyecektir. Fenerbahçe operasyonu kendine kendine yaptı. Fenerbahçe, havluyu Ankaragücü maçında atmıştı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenseydi bile yine de kalan maçları kazanamazdı. Ben anlarım Fenerbahçe'den. 100 metreden tanırım. Alanya maçında işi bıraktılar. 'Ulan bizi şampiyon yapmayacaklar' diye kurdu soktular kafaya.

''Ersun Yanal istifa etmiş Ali Koç da 'bir dur' demiş''

''Ne Ali Koç ne Ersun Yanal maça hazırlanamamış. Çarşamba günü Ali Koç'un toplantısında ses tonu rezalet. Salı gününe kadar hoca idmanda yok. çarşamba yalandan bir toplantı. Cuma gününe kadar sıfır çalışma. Cuma - Cumartesi iki idmanla hazırlık. Az gol yedin. Bu kadar çalışmamaya, bu kadar kötü oyuna Yusuf Fahir Baba bile ne yapsın. Hiç oynamadığın maçta 1-0 öne geçtin. Uyan ya. Taraftar da sesi kesti. 1907 zihniyeti iflas etmiştir. Ersun Yanal istifa etmiş Ali Koç da 'bir dur' demiş. Hemen gitmesinin bir manası yok. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey sakinlik.

''Utanmanız lazım''

Fenerbahçeli futbolcuların kalitesi yeterli değil. Hoca kaliten de yerlerde. Kafa vuracak bir tane adamları var. Nasıl tutmuyorsun kardeşim ya. 9 tane 1.80 üzerinde futbolcular var. Rakibin sadece 1.90'lık oyuncusunu tutamaması ve gol yemesi anlaşılamaz. Vedat bu adamı tutacak. Bunu söylemedin mi ya. Kafa vuracak ikinci adam yok. Sen bu adamdan gol yedin ya. Utanmanız lazım. Hiç çalışmamışsınız. İzlememişsin. Hiç analiz etmemişsin.

''Fenerbahçe derbilerde sevinir olmuş''

Ey Fenerbahçeliler, bu galibiyet iyi oldu. 4 yıldır Galatasaray'ı yenemiyordun. Bundan sonra daha rahat oynayın. Bana patlamasın işi bitti. Artık rahat oynayın. 5 yıldır Trabzonspor'u yenemiyorsunuz. Aman abi bu seri bozulmasın. İnşallah seneye Trabzonspor'a yenilin de o da bitsin. Bırakın bu şeyleri. Rahat olun. Fenerbahçe derbilerde sevinir olmuş. Ali Koç'un acilen yönetimi değiştirmesi lazım. 3-4 tane danışman al. Sahaya atlamak nedir başkan. Atladın tribüne arkandan gelen kimse yok.''