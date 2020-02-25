HABER /  SAĞLIK
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Erdoğan imzaladı! Elektronik sigara ve türevlerinin ithalatı artık yasak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre elektronik sigara ve türevlerinin ithalatı yasaklandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Resmi Gazete'de “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamülleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 55'inci maddesi gereği karar verildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro, sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların ithali yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı'na söz konusu ürünlerin yolcu ile birlikte Türkiye'ye getirilmesine ilişkin düzenleme yapma yetkisi verildi. Yani şimdilik yolcular beraberinde bu ürünleri getirebilecek.

Sağlık Bakanlığı yasaklamıştı

Türk Toraks Derneği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre elektronik sigara Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Habertürk’e konuşan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı yetkilileri, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca bugüne kadar kartuşu nikotin içeren herhangi bir elektronik sigara markası için ithalat izni verilmemiş ve ruhsatlandırılmamıştır. Dolayısıyla ülkemize sokulması ve her türlü ticaretinin yapılması yasaktır” açıklamasında bulunmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İran'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Serdar Ali Çelikler'den Fenerli futbolculara: Utanmaz bunlar
Ceren Damar'ın babası Hasan Damar: Ölüm tehditleri alıyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenleme
Süleyman Soylu'dan Arka Sokaklar paylaşımı
Perinçek'in sözleri İsmail Saymaz'ı çıldırttı
Almanya’da araç karnaval alanına daldı En az 15 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken yasak aşk bombası detaya bakın
3 aylar ne zaman giriyor 2020 bugün oruç tutulur mu?
Ahmet Davutoğlu çöp toplamaya çıktı!
Rusya'dan "tek çocuk" hamlesi destek verilecek
İstanbul'da trafiği felç eden yangın!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi Benan kimdir Ece Erken sevgilisi meğer evliymiş
Yorumlar