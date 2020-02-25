Erdoğan imzaladı! Elektronik sigara ve türevlerinin ithalatı artık yasak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre elektronik sigara ve türevlerinin ithalatı yasaklandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamülleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 55'inci maddesi gereği karar verildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro, sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların ithali yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı'na söz konusu ürünlerin yolcu ile birlikte Türkiye'ye getirilmesine ilişkin düzenleme yapma yetkisi verildi. Yani şimdilik yolcular beraberinde bu ürünleri getirebilecek.

Sağlık Bakanlığı yasaklamıştı

Türk Toraks Derneği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre elektronik sigara Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Habertürk’e konuşan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı yetkilileri, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca bugüne kadar kartuşu nikotin içeren herhangi bir elektronik sigara markası için ithalat izni verilmemiş ve ruhsatlandırılmamıştır. Dolayısıyla ülkemize sokulması ve her türlü ticaretinin yapılması yasaktır” açıklamasında bulunmuştu.