Coronavirüs salgınında ölenlerin sayısı fırladı! Aşı bulundu haberi geldi

THY'den Çin ve İran önlemi

Coronavirüs belasına karşı THY de harekete geçti. THY'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamalarına dair bazı güncel bilgiler paylaşıldı. THY, Çin seferlerinin 29 Şubat'a kadar durdurulduğunu, İran'da ise Tahran'a düzenlenen uçuşlar hariç bu ülkedeki tüm noktalara olan seferlerin 10 Mart'a kadar iptal edildiğini bildirdi.