Coronavirüs salgınında ölenlerin sayısı fırladı! Aşı bulundu haberi geldi
ÇİN'den dünyaya yayılan Coronavirüs salgınına ilişkin son dakika haberler arkaya arkaya geliyor. Çin'in ardından en çok ölüm İran'da yaşanıyor. İtalya'da da ölü sayısı fırladı. Türkiye önlemleri sıkılaştırırken, Erdoğan'dan açıklama geldi. Çin ise 'virüs için aşının bulunduğunu' duyurdu.
Coronavirüs (Covid-19) salgını dünyası sarstı. Günlük hayatı felç eden hastalığa karşı alınan tedbirler sonuç vermiyor. İran'da 15 can alan kabus sınırımıza dayandı. Peki Türkiye'de son durum ne? Merakla beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Azerbaycan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Erdoğan, "Oradan bir corona virüsünün sıçraması sonucu ciddi boyutlara ulaşabilir. Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık. Çin'den gelen ekibi ülkemiz insanları elimizden gelen tedbirle, 14 gün karantinaya alarak süreci atlattık. Bundan sonraki süreçte de hassasiyeti korumak zorundayız." dedi.
THY'den Çin ve İran önlemi
Coronavirüs belasına karşı THY de harekete geçti. THY'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamalarına dair bazı güncel bilgiler paylaşıldı. THY, Çin seferlerinin 29 Şubat'a kadar durdurulduğunu, İran'da ise Tahran'a düzenlenen uçuşlar hariç bu ülkedeki tüm noktalara olan seferlerin 10 Mart'a kadar iptal edildiğini bildirdi.
Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
"Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan."
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
Aftabnews haber sitesine göre, ülkenin orta kesiminde yer alan Merkezi eyaletinde 2 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Merkezi Eyalet Tıp Fakültesi Dekanı Abbas Nikruş, eyaletin merkez kenti Save'de ölen iki kişinin 82 ve 87 yaşlarında kalp ve böbrek rahatsızlıkları bulunan kadın hastalar olduğunu belirtti. Son vakalarla birlikte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ölenlerin sayısının 15'e yükseldi. Virüsün bulaştığı kişi sayısı da arttı ve 95'e çıktı.