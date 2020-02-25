Çukur'un Nehir'i instagram pozları ile nefes kesti!

Çukur dizisinin sevilen oyuncusu Hazal Subaşı'nın sosyal medya pozlarına beğeni yağdı!

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Çukur dizisinde canlandırdığı Nehir karakteri ile en iyi çıkış yapan isimlerin arasında olan Hazal Subaşı Instagram hesabından yaptığı seksi paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

İddialı pozları ile takipçilerinden birçok beğeni alan güzel oyuncuya "Yamaç görmesin"şeklinde esprili yorumlar yapılması da dikkatlerden kaçmadı.

İşte başarılı oyuncu Hazal Subaşı'nın o pozları