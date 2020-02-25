Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Libya'da iki şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a hareketi öncesinde yaptığı son dakika açıklamada, Libya'da iki askerimizin şehit olduğunu belirtti.

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Rusya inkar etse de İdlib'teki hava saldırılarına Rus savaş uçaklarının destek verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da iki şehidimiz olduğunu açıkladı.

"Arkadaşlar bizim kendimize ait iki tane şehidimiz var." açıklaması yapan Erdoğan, "Ben bu rakamı açıkladım Bay Kemal ne yapacak bunu." sözleriyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Putin ile görüşme

Yol haritasıyla ifademiz şu anda malum Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib'de gerek Libya'da yaşanan bir süreç var. Öncelikli İdlib'i çözmemiz lazım. Bunu Sayın Putin ile en üst düzeyde ben görüşüyorum, aynı şekilde bakanlarımız ve istihbarat görüşmeleri oldu. Bunların değerlendirmesini Türkiye olarak Rusya ile yürütüyoruz. Sayın Putin ile görüşerek yol haritamızda ne gibi eksiklikler var değerlendiriyoruz.

Rusya rejim güçlerine destek veriyor. İnkar etseler de bunun tespitleri elimizde.

"Bu mücadeleye mecbur değil mahkumuz"

- Bütün Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Bunun tespitleri elimizde. Dolayısıyla bizim burada 911 km sınırımız varken biz böyle bir mücadelenin içerisinde olmayacağız da onlar mı olacak? Biz bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkûmuz.

Türkiye-Rusya arasında yaşanan bir süreç var. En üst düzeyde görüşmeleri yapıyoruz. İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor.

Putin, Merkel ve Macron arasında tam ittifak yok

- Bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise sayın Macron ile aynı şekilde Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Bizim Putin ile belirlediğimiz tarih yani 5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalde Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Telefonun ötesine geçip yüz yüze bu görüşmeleri yapmamız söz konusu olacak.

Koronavirüs için bütün önlemlerimizi aldık

- Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Bilim kurulu ile yapılan çalışmalar neticesinde en uygun olan neyse biz bu kararlara uymak durumundayız. İran'dan bir virüsün ülkemize çıkarması bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık.

Libya'da iki şehidimiz var, Fox önce gazete olsun

"('Birkaç şehit var' ifadesine yanıt) Bakın Fox önce gazete olsun. Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmemiz lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefet önce kendini yargılasın. Gidip Esed'le görüşeceksiniz diyorlar. Bu nasıl muhalefet ya. Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor, Bay Kemal bunun hesabını sormuyor kalkıp bize akıl vermeye kalkıyor. O aklı kendine sakla.

Arkadaşlar bizim kendimize ait iki tane şehidimiz var. Ben bu rakamı açıkladım Bay Kemal ne yapacak bunu.

Azerbaycan ile ilişkiler

-Ülkemizin Azerbaycan'daki doğrudan yatırımlarına baktığımız zaman 11 milyar doları buluyor. Azerbaycan'ın ülkemizdeki yatırımlarının bu yıl sonuna kadar 20 milyar doları bulacağını düşünüyoruz.