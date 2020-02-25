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Adana'da uyuşturu tacirlerine şafak vakti operasyonu 40 gözaltı!

ADANA'da uyuşturu tacirlerine yönelik Özel Harekat Tim'i tarafından şafak vakti operasyonu gerçekleştirildi. 40 kişi gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 40 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Kent merkezinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 40 şüphelinin adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 41 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde, özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet  Müdürlüğü’ne götürüldü.

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