Emekli maaşları ve bayram ikramiyesiyle ilgili Fatih Portakal'dan çarpıcı iddia

FOX TV'nin ana haber bülteninde Fatih Portakal'ın sunduğu haberlere göre, emeklilere verilen bayram ikramiyeleri kaldırılıyor. İddiaya göre çalışan ve memurlardan Hazine’ye maaş kesintisi de gündemde.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın isteği üzerine SGK’nın aldığı yeni tasarruf tedbirleri tasarısına göre, emekli maaşlarında yüzde 5 kesintiye gidileceği ve emeklilerin bayram ikramiyesinin kaldırılacağı iddia edildi. FOX’tan Engin Yılmaz’ın ulaştığı tasarı metnine göre, çalışanlardan da emeklilerden de hazineye zorunlu aktarım olacağı, maaşlı olan herkesin maaşlarında kesinti olacağı ve hazineye katkı sağlanacak.

Hangi kesintiler yapılacak?

Söz konusu habere göre, yüzde 5 sağlık kesintisi, bayram ikramiyesi iptali, kız çocuklarına babadan maaş ve maaşlardan hazineye katkı ödemeleri gelecek.

Maaşlarda kesinti olacak mı?

Öte yandan, aynı çalışma kapsamında, çalışan ve memurlardan Hazine’ye maaş kesintisinin de gündemde olduğu iddia edildi.

Emekli maaşlarından 80 ila 100 lira kesinti iddiası

SGK tarafından sunulan ve onaylanması istenen talep emekli maaşlarının da en az 80 lira ile 100 lira arasında azalmasına neden olacağı öne sürüldü. Özellikle ilaç katılım ve 60 yaş altındaki emekliler daha fazla tedavi katkı payı ödeyecek. SGK bu haberle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Fatih Portakal'dan tepki

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal habere tepki göstererek, “Devlet hep halktan tasarruf bekliyor, ‘devlet tasarruf etsin’ deyince devlet hayatta tasarruf etmiyor. Umarım sadece bir niyet çalışmasıdır. Tedbir almak istiyorsanız siz tasarruf edin” dedi.