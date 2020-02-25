Ersun Yanal patladı: Beni bu sözlerle vuramazlar

Derbi sonrası sessizliğini bozan Ersun Yanal tazminat iddialarıyla ilgili olarak "Benim sözleşmemde tazminat maddesi yok. Tazminat nedeniyle istifa etmiyor diyenler beni bu şekilde vuramazlar" dedi.

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Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 yenilerek 1999'dan beri gelen yenilmezlik serisini kaybetti. Şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-lacivertli ekipte, derbi mağlubiyeti sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal için istifa çağrısı yapıldı. Ancak 58 yaşındaki teknik adamın tazminat almak için istifa etmeyeceği iddiaları gündeme gelmişti. Yanal, bu iddiaları sert sözlerle yalanladı.

Galatasaray yenilgisi sonrası yönetimle sıcağı sıcağına bir toplantı yapan Ersun Yanal, hemen görevi bırakabileceğini ifade etti. Fakat Ali Koç önderliğindeki yönetim üyeleri Yanal'ın arkasında durarak istifa etmesinin önüne geçti.

''Beni bu şekilde vuramazlar''

Sarı-lacivertli yönetimin arkasında olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren tecrübeli teknik direktör, "Benim sözleşmemde tazminat maddesi yok. Tazminat nedeniyle istifa etmiyor diyenler beni bu şekilde vuramazlar. Unutmasınlar ki Aziz Yıldırım döneminde bile şampiyonluk primini almadım. O dönemde bile paramı bırakarak istifa ettim ve tek kuruş almadan kulüpten ayrıldım" şeklinde konuştu.

''Bu üç maçı kayıpsız geçmeliyiz''

Galatasaray maçını geride bırakmaları gerektiğini vurgulayan Yanal, "Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nda maçımız var. Ligde Antalyaspor ve Denizlispor'la oynayacağız. Bu üç maçı kayıpsız geçmeliyiz. Eksiklerin takıma gelişi ile birlikte bu zorlu süreci birlikte atlatacağız" dedi.