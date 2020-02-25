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Oyak'tan dev satın alma Demirören Total ve M Oil'i sattı

OYAK, TOTAL Oil Türkiye ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yaptı. OYAK, tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz’ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam ediyor.

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Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yaptı.

TOTAL Oil ve M Oil'i satın aldık

OYAK'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Mevcut faaliyet alanları dışında yeni fırsatları titizlikle değerlendiren ve yatırım yaptığı sektörlerde hızla ilerleyen OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yapmıştır.   Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji ve M Oil’in ticari karlılığını, rekabetçi gücünü ve yarattığı katma değeri daha da artıracak olup; sürdürülebilir büyüme adımları atmaya devam etmektedir."

Milangaz için görüşmeler devam ediyor

"Enerji sektöründeki dönüşümü ve potansiyeli öngören OYAK; tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz’ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam etmektedir. OYAK, 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt ve otogaz sektörünün büyük oyuncularından biri olmayı hedeflemektedir. Üyelerine ayrıcalıklı ve avantajı hizmet sunma vizyonuyla hareket eden OYAK, üyelerinin birikimlerini verimli yatırımlarla değerlendirmeye, ülkemizin büyüme ve istihdam yaratma hedeflerine ortak olmaya devam edecektir." 

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