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Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bizde ciddi boyutlara ulaşabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı sarsan ölümcül virüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "İran'dan bir virüsün ülkemize çıkarması bizde ciddi boyutlara ulaşabilir." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Koronavirüs için bütün önlemlerimizi aldık" diyen Erdoğan, "Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyayı tehdit eden koronavirüsün İran, Irak ve İtalya'da da görülmesinin ardından "Türkiye yeterli önlemleri alıyor mu?" sorusuna verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:

"Tereddüt göstermeye hakkımız yok"

Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile yaptığı çalışmalar neticesinde en uygun olan neyse biz bu adımı atmak zorundayız. İran'la ilgili aldığımız karar da bunun neticesidir. Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık.

İran'dan bir virüsün ülkemize çıkarması bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. 

Çin'de gelenleri 14 gün karantinada tuttuk. Bundan sonraki süreçte de bu hassasiyeti korumak zorundayız. Bu Irak olur, İtalya olur. Neresi olursa olsun, tedbirleri almak zorundayız. Burada tereddüt göstermeye hakkımız yok.

Ne olmuştu?

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs İran'da 12, İtalya'da 7 kişinin ölümüne neden oldu. Irak'ta ise bir kişide koronavirüs tespit edildi. Türkiye, İran'daki koronavirüs vakalarına karşı sınır kapılarını kapattı. İran'da Türkiye'ye uçuşları askıya aldı.

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