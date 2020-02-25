Denizlispor Kasımpaşa maçı sonrası Bülent Uygun Kasımpaşa'ya başsağlığı diledi

SÜPERLİG'de, zirvede yaşanan mücadele kadar, düşme hattındaki kulüpler arasında da büyük bir mücadele söz konusu. Denizlispor, Kasımpaşa karşısında 2-0 mağlup oldu. Maç sırasında Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin kalp kirizi geçirip hayatını kaybetti. Denizlispor direktörü Bülent Uygun Kasımpaşa ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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Kasımpaşa deplasmanında 2-0 mağlup olan Denizlispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.Taraftarla büyüyeceklerini ifade eden Uygun, hayatını kaybeden Nursal Bilgin için de Kasımpaşa camiasına başsağlığı diledi.

Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Denizlispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kasımpaşa’nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin’in tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi nedeniyle Kasımpaşa Kulübü’ne başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Uygun, “Türk futbolunun ve Kasımpaşa camiasının başı sağ olsun. Nursal Bilgin, bir forma için canını verecek kadar bir kulübü sevdiğini gösteren bir isim oldu. Burada sembol olacaktır. Kasımpaşa için büyük bir mücadele verdi. Hakkın rahmetine kavuştu. Camianın başı sağ olsun."dedi

Uygun sözlerine şöyle devam etti, "Takımsal anlamdaki problemlerle farklı mantaliteyle mücadele etmeye çalıştık. Birinci golde, VAR’daki hakem pozisyonu fark edemedi. Sonuçta Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. Başarmak adına sahada mücadele ettiler ve 3 puanı aldılar. Kendilerini tebrik ediyorum ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. Malatyaspor maçı öncesinde taraftara da seslenen Uygun, “Büyük camialar taraftarlarıyla bir arada büyümüştür. Hafta sonunda oynayacağımız Mayatyaspor maçında onların desteğine ve sevgisine ihtiyacımız var. Bu maç bir kat daha önem almıştır. Futbolcu kardeşlerimizle birlikte taraftarlarımızla bağımızı tekrar sağlayacağız diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.