Bugün kandil mi var 2020 dini günler Diyanet takvimi

Birçok vatandaş bugün kandil mi araştırması yaptı. Bugün 25 Şubat salı günü 3 ayların başlangıcı yani bugün kandil yok. Fakat 27 Şubat perşembe günü Recep ayı içinde olan Regaib Kandili idrak edilecek. Peki Regaib Kandili nedir, neler yapılır?

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Bugün kandil mi var araştırması günün konusu oldu. Bugün mübarek Ramazan ayının müjdecisisi olan 3 aylar başladı. Diyanet 2020 dini günler takvimine göre ise 2020'nin ilk kandili Regaib Kandili 27 Şubat perşembe günü idrak edilecek.Peki Regaib kandili nedir, o gece neler oldu ve Regaib Kandilinde nasıl ibadet edilmeli?

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN: Diyanet’in dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Recep ayının ilk Cuma günü idrak edilen Regaib Kandili 27 Şubat 2020 Perşembe gününü 28 Şubat 2020 Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecek.

Diğer kandil tarihleri ise şöyle;

*21 Mart 2020 Cumartesi Mirac Kandili

*7 Nisan 2020 Salı Berat Kandili

*28 Ekim 2020 Çarşamba Mevlid Kandili



REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR: Regâip, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. Kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaip gecesi denilince; “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” manası anlaşılır. Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır.

Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip Gecesi denir. Bu geceye Regaip gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi başlı başına kıymetli bir gecedir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, çok daha kıymetli oluyor. Allah Teâlâ, bu gecede, müminlere, birçok ihsanlar ve ikramlar yapar. Bu geceye hürmet ve ihya edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutup, gecesini de ihya etmek ayrıca çok sevaptır.