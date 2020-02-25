Emekli maaşlarına kesinti yapılacak mı? "SGK'da çok konuşulacak çalışma" açıklaması
Sosyal Güvenlik Kurumu, (SGK) emekli maaşlarından kesinti yapacağına ilişkin iddialara yalanlama geldi. Maksatlı haber yapıldığını belirten SGK, "bahsedildiği şekilde bir çalışma yapılmamıştır" açıklaması yaptı.Abone ol
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu ana haberde "Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacak" iddiaları ortaya atıldı.
SGK ise tartışma yaratan iddiaları, "SGK'da çok konuşulacak çalışma haberi tamamen asılsızdır" diyerek kesin dille yalanladı.
SGK'dan yapılan açıklama şöyle:
"SGK'da böyle bir çalışma bulunmuyor"
Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür.
Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.
Maksatlı haber vurgusu
Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
FOX TV'nin gündeme getirdiği iddialar
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın isteği üzerine SGK’nın aldığı yeni tasarruf tedbirleri tasarısına göre, emekli maaşlarında yüzde 5 kesintiye gidileceği ve emeklilerin bayram ikramiyesinin kaldırılacağı belirtildi. FOX’tan Engin Yılmaz’ın ulaştığı tasarı metnine göre, çalışanlardan da emeklilerden de hazineye zorunlu aktarım olacağı, maaşlı olan herkesin maaşlarında kesinti olacağı ve hazineye katkı sağlanacağı açıklandı.
Söz konusu habere göre, yüzde 5 sağlık kesintisi, bayram ikramiyesi iptali, kız çocuklarına babadan maaş ve maaşlardan hazineye katkı ödemeleri gelecek. Çalışmada, çalışan ve memurlardan Hazine’ye maaş kesintisinin de gündemde olduğu belirtiliyor. SGK tarafından sunulan ve onaylanması istenen talep emekli maaşlarının da en az 80 lira ile 100 lira arasında azalmasına neden olacak. Özellikle ilaç katılım ve 60 yaş altındaki emekliler daha fazla tedavi katkı payı ödeyecek. SGK bu haberle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.