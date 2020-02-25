Emekli maaşlarına kesinti yapılacak mı? "SGK'da çok konuşulacak çalışma" açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu, (SGK) emekli maaşlarından kesinti yapacağına ilişkin iddialara yalanlama geldi. Maksatlı haber yapıldığını belirten SGK, "bahsedildiği şekilde bir çalışma yapılmamıştır" açıklaması yaptı.

Abone ol

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu ana haberde "Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacak" iddiaları ortaya atıldı.

SGK ise tartışma yaratan iddiaları, "SGK'da çok konuşulacak çalışma haberi tamamen asılsızdır" diyerek kesin dille yalanladı.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

"SGK'da böyle bir çalışma bulunmuyor"

Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür.

Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

Maksatlı haber vurgusu

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.