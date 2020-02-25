Donald Trump'ın ziyareti Hindistan'ı karıştırdı 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Hindistan'da Donald Trump'ın ziyareti öncesi peş peşe yapılan ABD yanlısı ve ABD karşıtı protestolar ölümle sonuçlandı.

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Komünist gruplar, ABD'nin ülke üzerindeki etkisini protesto eden bir eylem düzenlerken, milliyetçi Hindu gruplar Trump'ın gelişine destek vermek için bir yürüyüş düzenledi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin çeşitli noktalarında karşı karşıya gelen gruplar arasında çatışmalar çıktı.

3 kişi öldü

T24'te yer alan habere göre, olaylarda üç protestocu hayatını kaybetti. Hindistan Emniyet Müdürlüğü, çıkan çatışmalarda bir polis memurunun hayatını kaybettiğini duyurdu. 11 polis memurunun da grupların birbirlerine attığı taşlar sonucunda yaralandığı belirtildi.

ABD'ye destek için miting yapan milliyetçi grup, bir arada Trump posteri önünde dua etti. Öte yandan bir araya gelen komünist gruplar, "Trump evine git" diye tezahürat yaptı.



