Eskişehir'i sarsan cinayet! Zehra nişanlısının boğazını kesip öldürdü
ESKİŞEHİR’de 22 yaşındaki Zehra A. nişanı bozmak isteyen Emrah Öztürk’ün boğazını kestikten sonra 8 farklı yerinden bıçaklayıp öldürdü.
Eskişehir bu cinayeti konuşuyor. 22 yaşındaki Zehra ormanda buluştuğu nişanlısı Emrah Öztürk'ün kendisinden ayrılmak istediğini duyunca çılgına döndü. Nişanlısının boğazını kesen Zehra A., hırsını alamayıp onu 8 yerinden de bıçakladı. Olayın ardından Antalya'ya kaçmak isteyen Zehra A., yakalanınca herşeyi itiraf etti.
Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi, Kent Ormanı erkek ceset olduğunu görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede bıçaklanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş erkek cesedinin 2 gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan Emrah Öztürk’e (28) ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kent Ormanı’nın güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Zehra A. ve Emrah Öztürk’ün birlikte ormana girdikleri ancak bir süre sonra Zehra A.’nın tek başına çıktığı tespit edildi. Savcılık ve Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Emrah Öztürk’ün cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaçarken yakalandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmanın ardından katil zanlısı olduğu belirlenen Zehra A., şehirlerarası otobüs terminalinden Antalya’ya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.