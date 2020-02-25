Galatasaray 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' tişörtü bastırıyor

Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray resmi hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 'ti'ye almaya devam ediyor. Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren Ozan Tufan'ın sözlerine Instagram hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı.

Özel tişörtler hazırlanıyor

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor. 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak.

10 milyon TL'den fazla para kazanılacak

Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor. Sarı-kırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.