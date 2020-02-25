Galatasaray'da derbi primi dopingi

Fenerbahçe galibiyeti sonrasında soyunma odasına inen 2. Başkan Abdurrahim Albayrak takıma 500 bin Euro prim verileceğini açıkladı.

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Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesinde hafta içi sarı kırmızılı futbolculara tam 7 milyon Euro’luk ödeme dopingi yapan Galatasaray yönetiminden bir jest daha geldi.

90 dakikanın bitiş düdüğü ile galibiyet coşkusunu yaşayan futbolculara müjdeyi 2. başkan Abdurrahim Albayrak verdi.

“Kazanın gerisini bize bırakın” demişti

Hafta boyunca antrenmanda ve Zorlu’daki Raffles Otel’deki kampa sarı kırmızılı takımı bir an olsun yalnız bırakmayan Albayrak maç sonunda oyuncuları tebrik etmek için soyunma odasına indi. Karşılaşmadan önce “Kazanın gerisini bize bırakın” diyen Galatasaray 2. Başkanı burada takıma sürprizini açıkladı.

500 bin Euro

Hürriyet'in haberine göre; son derece mutlu ve coşkulu olan Galatasaraylı futbolculara Fenerbahçe galibiyeti için özel prim verileceğini ifade eden 2. başkan Abdurrahim Albayrak rakamı da 500 bin Euro olarak açıkladı.

Takıma dağıtılacak

Sarı kırmızılı yönetim futbolcuların Kadıköy’de ortaya koyduğu futbol ve galibiyetten ötürü olağanüstü bir uygulamaya giderek bir anlamda Fenerbahçe maçı için TFF’den 3 puan için alınacak parayı takıma dağıtma kararı aldı.