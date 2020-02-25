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EGM'den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu kararı! Konya'daki evi ile ilgili

Gelecek Partisi'nin kurarak siyaset sahnesine lider olarak fiilen başlayan Ahmet Davutoğlu’nun Konya’daki evinin önünde bulunan koruma noktasındaki koruma kaldırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, gerekçe olarak 'tehdit yok' dedi.

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Koruma Hizmetleri Yönetmeliği gereği eski Başbakanların nerede olursa olsun ev ve işyerlerinde 24 saat korunma hakkı bulunuyor. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Koruma Komisyonu aldığı kararla, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Konya'daki evinin önünde koruma noktasında görev yapan korumayı kaldırıldı.

Davutoğlu'nun evinin önünde bulunan koruma noktasının ise kaldırılmayacağı, boş olarak koruma noktasının kalacağı öğrenildi.

Geçmiş hükümetlerde Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yapan Ahmet Davutoğlu, kısa süre önce AK Parti’den ayrılarak Gelecek Partisini kurmuştu.

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