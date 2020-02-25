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Mars'ta yaşam umudu deprem olduğu kanıtlandı

NASA'nın sismik inceleme aracı InSight, Mars Kızıl Gezegen'de tıpkı Dünya'da olduğu gibi depremlerin meydana geldiğini kanıtlar nitelikte verilere ulaştı.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'tan elde edilen son veriler sayesinde Mars'ta depremlerin meydana geldiği kanıtlandı. 
  
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu durum Kızıl Gezegen'de hayat olabileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor. 

Bunun nedeni ise depremlerin meydana gelmesinin gezegenin magmaya sahip olması nedeniyle gerçekleştiği yönündeki tez. 
  
Araştırmayı yürüten ekip adına açıklamalarda bulunan Maryland Üniversitesi çalışanı Dr Nicholas Schmerr'e göre, Mars'ta magmatik sıvının bulunması bakteriyel seviyede de olsa bir hayat ihtimalini kuvvetlendiriyor. 
  
Bilim insanları Mars'taki depremleri inceleyerek Kızıl Gezegen'in oluşum süreci hakkında da daha fazla bilgi edinmeyi umuyor. 
  
6 ay süren yolculuğun ardından 26 Kasım 2018'de Mars'taki görevine başlayan InSight projesinin NASA'ya maliyetinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

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