YDS başvurusu yapma 2020 YDS başvuru ücreti kaç para?

YDS 2020 İlkbahar dönemi kayıtları 19 Şubat'ta başlamıştı. YDS başvurusu için son gün 26 Şubat olacak. Peki 12 Nisan'da ÖSYM tarafından yapılacak olan YDS sınavı için başvurular nasıl yapılacak? YDS başvuru ücreti 130 lira olacak. YDS geç başvuru ücreti ise 195 lira olacak.

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YDS 2020 İlkbahar dönemi başvuruları için artık son günler. YDS başvurusu 26 Şubat'ta sona erecek. Hala YDS başvurusu yapmayanlar için YDS başvuru ekranı ve bilinmesi gereken işlemleri derledik.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR: YDS kılavuzu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanıyor. YDS başvuru formu da bu adreste erişime açılıyor. İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak yapabiliyor. Sınav başvurusu internet ortamında yapılabildiği gibi başvuru merkezlerinde de (ÖSYM) yapabiliyor. Her iki durumda da adayların başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalı ve fotoğraflarının güncel olduğundan emin olmalılar. Fotoğrafı güncel olmayanlar en yakın ÖSYM kurumundan güncel fotoğraf çektirebilirler. Kişisel bilgilerin yazdığı bu formda ayrıca hangi dilde sınava gireceklerini de belirtmeleri gerekiyor. Başvuru merkezine gidildiğinden mutlaka Nüfus cüzdanının adayın yanında olması gerekiyor.

YDS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN: ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgiler göre, 2020 YDS1 sınavı başvuruları, 19-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Geç başvuru işlemleri 10 Mart 2020’de yapılacak. Sınav sonuçları ise 7 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

Sınav ücreti: 130,00 TL

YDS geç başvuru günü sınav ücreti: 195,00 TL

ÖSYM 2020 YDS TAKVİMİ

YDS/1 2020 İlkbahar başvuru tarihleri: 19 – 26 Şubat 2020

YDS/1 2020 İlkbahar geç başvuru tarihleri: 10 Mart 2020

YDS/1 2020 İlkbahar sınav tarihi: 12 Nisan 2020

YDS/1 2020 İlkbahar sınav sonuçlarının açıklanması: 7 Mayıs 2020

YDS/2 2020 Sonbahar başvuru tarihleri: 4 – 14 Eylül 2020

YDS/2 2020 Sonbahar geç başvuru tarihleri: 24 EYlül 2020

YDS/2 2020 Sonbahar sınav tarihi: 25 Ekim 2020

YDS/2 2020 Sonbahar sınav sonuçlarının açıklanması: 19 Kasım 2020