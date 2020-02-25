Bursa'da çalındığı motosikleti olduğunu iddia etti hurdacı tarafından öldürüldü

BURSA'da hurdacının önünden geçerken bir motosiklet gören Yusuf Yiğit, çalınan motosikleti olduğunu iddia etti. Hurdacı Nihat Öztürk ile Yusuf Yiğit arasında kısa sürede tartışma çıktı. Silahını çeken hurdacı Özdemir, Yusuf yiğit'in üzerine üç el ateş açarak ölümüne sebep oldu.

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Bursa'da, hurdacı dükkanındaki motosikletin, çalınan motosikleti olduğunu öne süren 24 yaşındaki Yusuf Yiğit’i çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren iş yeri sahibi 61 yaşındaki Nihat Öztürk tutuklandı.

Üzerine iki kurşun isabet etti, 50 metre sonra yere yığıldı

Olay, Pazar günü saat 17.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Yiğit, önünden geçtiği hurdacı dükkanında bir motosiklet gördü. Motosikletin kendisine ait olduğunu iddia eden Yiğit, hurdacı Nihat Öztürk'e nereden aldığını sordu. Yiğit, motosikleti isteyince tartışma çıktı. Esnafın araya girmesiyle olay yerinden ayrılan Yiğit, bir süre sonra geri dönünce yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çeken Nihat Öztürk, Yusuf Yiğit'e 3 el ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Yusuf Yiğit, kaçmaya çalışırken yaklaşık 50 metre sonra yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Yusuf Yiğit, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tutuklanıp cezaevine gönderildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nihat Öztürk ile olay anında yanında bulunan oğlu O.Ö.'yü (31) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nihat Öztürk, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.