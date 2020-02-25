HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

MASAK Başkanı Kurt'tan uyarı: Oynayanların evlerine haciz gelebilir

Yeni yasa teklifiyle bahis ve şans oyunları katalog suçlar kapsamına alınıyor. MASAK Başkanı Hayrettin Kurt, "Yasa dışı bahis ve kumar oynayanların evlerine haciz gelebilir" uyarısı yaptı.

Abone ol

MASAK Başkanı Hayrettin Kurt, "Yasa dışı bahis ve kumar oynayanlarla ilgili yapılan tespitler mülki idare amirliklerine gönderiliyor ve onlar da 10 bin lira ile 43 bin lira arasındaki cezaları tebliğ ediyor. Oynayanların evlerine haciz gelebilir" diye konuştu.

BTK tarafından resen yerine getirilecek

TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınacağını belirten Kurt, ayrıca, yurt içi ve yurt dışındaki illegal bahis sitelerini engelleme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından resen yerine getirileceğini söyledi.

Yasa dışı bahis siteleri

Kurt, yasa dışı bahis sitelerinin genelde yurt dışından yayın yaptığına dikkati çekerek, bu kapsamda yurt dışındaki suç örgütlerine ve bunların kaynağına yönelik de faaliyetleri bulunduğunu anlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronovirüs gerginliği Sağlık Bakanlığı ile türbeler kaşı karşıya geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de Coronavirüs için maske takmaya başlamak gerekiyor mu?
Devlet Bahçeli MHP grupta bombaladı: Ha Serok ha Babacan; alayı alçaktır
Rusya'dan İdlib'te çözümü zora sokacak açıklama: Gündemimizde yok
Yükselişe geçen dolar/TL rekora doymuyor! Piyasalar diken üstünde
Libya UMH Dışişleri Bakanı Seyyale: Türkiye sivilleri korumak için Libya'da
EGM'den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu kararı! Konya'daki evi ile ilgili
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kadın hırsızlık çetesi iş başında! Yaptıkları toplam vurgun dudak uçuklattı
Tokat'ın 300 yıllık geleneği! Tokat bileziği fiyatıyla da görünüşüyle de göz dolduruyor
2020 kandil günleri ne zaman Diyanet dini günler tablosu
İspanya'da coronavirüs alarmı! Oteldeki 1000 kişi karantinaya alındı
Bursa'da çalındığı motosikleti olduğunu iddia etti hurdacı tarafından öldürüldü
Benan Mahmutyazıcıoğlu kimdir eşi Ece Erken'in sevgilisi çıktı
Yorumlar