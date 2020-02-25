Devlet Bahçeli MHP grupta bombaladı: Ha Serok ha Babacan; alayı alçaktır

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin 4'üncü kongresinde yaşanan rezilliği dile getirirken ''Serok Ahmet'in PKK özlemi, Babacan'ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu'nun bölücülük arayışı vatana ihanettir alçaklıktır.'' dedi.

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Partisinin TBMM‘deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedefinde, Ozan Ceyhun'un Viyana Büyükelçisi olarak atanmasını eleştiren ülkücü isimler vardı. Ülkücü camia tarafından ülkücü Mustafa Erol‘un katili olarak lanse edilen Ozan Ceyhun‘un büyükelçi olarak ataması eleştiri konusu olmuştu.

Tartışmaların gündeme değiştirmeye yönelik bir algı faaliyeti olduğunu ifade eden MHP lideri Bahçeli şunları söyledi:

-“Mustafa Erol'un katilinin kim ya da kimler olduğu belgeli, berrak ve resmi olarak tam bilinmeden, hatta mahkeme tutanakları iddiaları doğrulamazken, sosyal medyada provokasyon yapan, pusu kuran, ajitasyona yeltenen, bize dava öğretmeye, şehitlerimizi hatırlatmaya, MHP'yi yargılamaya çalışan art niyetli kişilerin varlığı da teker teker açığa çıkmıştır.

Bizim Viyana Büyükelçiliğine atanan şahısla ilgili ortak hiçbir noktamız yoktur. Geldiği yer bellidir, hüviyeti bellidir, mazisi bellidir. Sorumluluk elbette hükümetindir.

Türkiye gündemini de değerlendiren Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Hafta sonunda PKK'nın yan kolu HDP'nin 4'üncü kongresi yapılmış, yaşanan rezillikler vicdanları rahatsız etmiştir. Üst HDP, altı PKK olan kongre ortamında İstiklal Marşı okunmamış, teröristlere saygı duruşunda bulunulmuştur. Fren tutmayan eş başkan hendek ve barikat terörüne atıf yapmıştır.

Ha Serak ha Babacan alayı alçak

-CHP'nin Serok partine üst düzey temsilci göndermeleri, parti kuracağı söylenen bir eski bakanın mesaj göndermesidir. HDP'nin CHP'ye yönelik siyasi nikahımızı ulu orta ilan edelim çağrısı duyulmuştur. Serok Ahmet'in PKK özlemi, Babacan'ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu'nun bölücülük arayışı vatana ihanettir alçaklıktır.

Ha HDP, ha CHP, ha Serok, ha Babacan; alayı birdir, hepsi aynı alçak ve karanlık yolun yolcularıdır. Bunlardan ne köy olur ne kasaba.



''Herkes aklını başına alsın''

- Cumhuriyet Savcıları HDP'nin bölücü kongresi için tahkikata başlamalıdır. Herkes aklını başına alsın. Bu ülke sahipsiz değildir. Kılıçdaroğlu ölü teröristlere nasıl saygı duruşunda bulunduklarını açıklayacak yüreği sahip midir. İhanet kadrosunun üçüncü yolu uçurumdur.

- İdlib fokur fokur kaynayan bir kazan gibidir. İdlib'de verdiğimiz şehit sayısı 16'ya ulaşmıştır. Dökülen şehit kanlarının yerde kalmayacağını biliyor sabırsızlıkla bekliyoruz. Gazaları mübarek kılıçları keskin olsun. Türkiye ve Rusya arasında Soçi mutabakatına uygun hareket konusunda bir görüş birliği vardır.

''Zalim Esad döktüğü kanların hesabını damla damla ödeyecektir''

- Karada Esad güçleri, havada Rus jetleri ölüm yağdırmaktadır. İdlib pek çok şeye gebedir. Zalim Esad döktüğü kanların hesabını damla damla ödeyecektir. Erdoğan’ın İdlib’ê harekâtı an meselesi olarak değerlendirmesi gergin bekleyişleri körüklemektedir.

''Putin'in ikili oynaması çelişkidir''

- Rusya tacizlerini ısrarla sürdürüyor, ölüm yağdırıyor. Rusya'nın Suriye'yi Türkiye'ye tercihi akla ziyandır. Türkiye'nin İdlib'deki varlığı hakkıdır ve haklıdır. Rusya'nın Suriye'de ikili oynaması tam bir çelişkidir. Ateşkesin tesisi için saldırılar durmalıdır. Putin'in ikili oynaması önce Erdoğan’a sarılırken arkada Esad'ı kucaklaması tam bir çelişkidir.

''Bu tablo adil ve hakkaniyetli sayılamayacaktır''

- Türkiye ile Rusya stratejik ortak değildir müttefik değildir ama iki ülke arasında siyasi, ticari ve diğer ilişki ağları gelişmiş ve güçlendirmiştir. Ne zar ki İdlib'deki sıcak çatışma ortamının varlığı domates TIRlarımızı sınırda beklemesine neden oluyorsa samimiyetsizlik tavan yapmış demektir. Bu tablo adil ve hakkaniyetli sayılamayacaktır.

''Biz kuzu olup baş eğmeyiz bozkurt olur zalimleri tepeleriz''

- Türkiye’nin İdlib'deki varlığımızı sorgulayanların önce Rusya'dan başlamaları isabetli bir yaklaşım olacaktır. Şunu herkes bilmelidir ki bizim haklarımız güvenlik ve bekamıza saldıran ve kumpas kuran hangi güç ve ülke olursa olsun karşı karşıya gelmemiz kaçınılmazdır. Biz kuzu olup baş eğmeyiz bozkurt olur zalimleri tepeleriz.