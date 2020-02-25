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İspanya'da coronavirüs alarmı! Oteldeki 1000 kişi karantinaya alındı

İSPANYA'ya tatil için giden İtalyan bir doktorun coronavirüs taşıdığı tespit edildi. Doktorla aynı otelde konaklayan 1000 kişi karantina altına alındı.

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İtalya'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının en çok görüldüğü Lombardiya bölgesinden tatil için İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adalarına gelen İtalyan bir doktorun bu virüsü taşıdığı tespit edildi. Doktoran virüs raporunun pozitif çıkması sonucu, otelde konaklayan 1000 kişi karantina altına alındı.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, söz konusu İtalyan doktorun hastaneye geldiği andan itibaren Kovid-19 protokolü gereği karantinaya alındığını belirterek, öncesinde temasa geçmiş olabileceği kişilerin araştırıldığını duyurdu.

Oteldeki herkes karantinaya alındı

Virüs testi pozitif çıkan İtalyan doktorun kaldığı oteldeki yaklaşık 1000 kişi karantinaya alınmış durumda. Oteldeki turistlerin virüs taramasından geçirileceği ve test örneklerinin Madrid'e gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

Ne olmuştu?

İspanya'da bu zamana kadar benzer bir şekilde turist olarak Kanarya Adaları ve Balear Adalarına gelen iki kişide Covid-19 vakasına rastlanmıştı. Alman ve İngiliz vatandaşları olan bu kişiler, tedavilerinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla taburcu edilmişti. 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerini alarma geçiren İtalya'daki Covid-19 vakalarından dolayı İtalya, Slovenya, Fransa, Avusturya, Almanya ve İsviçre sağlık bakanlarının Roma'da toplanmaları öngörülüyor.

Ayrıca Avusturya, Çekya ve Macaristan gibi bazı ülkeler, İtalya'daki Covid-19 nedeniyle ek tedbirler aldıklarını açıkladı.

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