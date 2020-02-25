İstanbul'da kadın hırsızlık çetesi iş başında! Yaptıkları toplam vurgun dudak uçuklattı

İSTANBUL'da kadın hırsızlık çetesi yakalandı. Çete üyelerinin birçok suçtan da arandığı anlaşıldı. Hırsızlıkla 500 bin lira değerinde vurgun yapan kadın çete üyeleri, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da gündüz kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerde bulunan para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenilen 4 kadın polis tarafından yakalandı. Biri hamile olduğu öğrenilen kadınların daha önceden bir çok kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Kadınların hırsızlık için apartmana giriş ve çıkışları kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Bakırköy, Kadıköy, Zeytinburnu ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis olayların meydana geldiği evlerde bulunan kamera görüntülerini incelediğinde evlere 4 kadın tarafından girildiğini tespit etti. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik geçtiğimiz hafta içinde yapılan operasyonda Ebru U.(19), Ayşe Ç.(22), Kiraz Ç.(22) ile Deniz Ç.(26) gözaltına alındı.

45 kez gözaltına alınıp, 6 ayrı dosyadan aranıyordu

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen kadın şüphelilerin azılı hırsız oldukları tespit edildi. Ebru U.'nun daha önce 28 kez gözaltına alındığı ayrıca 13 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Ayşe Ç.'nin daha önce 16 kez polis tarafından yakalandığı 9 ayrı hırsızlık dosyasından aranması olduğu, Kiraz Ç.'nin ise daha önceden 30 kez polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Deniz Ç.'nin ise daha önceden 45 kez polis tarafından gözaltına alındığı, 6 ayrı dosyadan aranması olduğu belirledi.

Evlerinden 500 bin lira değerinde ziynet çıktı

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında 6 ayrı evden 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla işlem yapıldığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden hamile olduğu öğrenilen Kiraz Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.