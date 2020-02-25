Tokat'ın 300 yıllık geleneği! Tokat bileziği fiyatıyla da görünüşüyle de göz dolduruyor

TOKAT'ta 300 yıllık gelenek kuyumcular tarafından devam ettiriliyor. Tokat bileziği olarak bilinen yüz gramlık özel işlemeli bilezik, kadınlar tarafından büyük ilgi odağı durumunda. İddiaya göre yıpranmadan, torundan toruna kalabilen bir bilezik olduğu söyleniyor. Fiyatıysa dudak uçuklatabiliyor.

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Tokat'ta, el işlemesiyle üretilen 100 gramlık Tokat bileziği ilgi görürken, fiyatı da 33 bin liraya yükseldi.

Bir çok aşamadan geçiyor

Kafkaslardan gelerek, Tokat'a yerleşen kuyumcu ustalarının çıkardıkları altın bilezik geleneği tam 300 yıldır sürdürülüyor. Altın külçelerinin eritilip çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçiriliyor. elde edilen tellerin işlenmesiyle yapılan 100 gramlık Tokat bileziği, en önemli hediye ürünü olarak ön plana çıkıyor. Fiyatlardaki yükselişle bu günlerde 100 gramlık bilezikler 33 bin lira civarında rakamlara satılıyor.

300 yıllık geleneği olduğu söyleniyor

Tokat bileziğinin yaklaşık 300 yıllık geçmişi olduğunu kaydeden 30 senelik kuyumcu 50 yaşındaki Bilal Çinkılıç, "Eski İpek Yolu Tokat üzerinden geçiyordu. O dönemlerde de Ermeni ustalarımız çok meşhurdu. O zamandan gelen bir süreç. Tokat bileziği geleneğini halen yaşatıyoruz. Orijinal 100 gramdan oluşur. 200 grama kadar da özel yapılıyor. Nesilden nesle kalma özelliği var. Yıpranma olmuyor. Torundan toruna kalacak bir üründür. Tokat bileziğine tüm kadınlar rağbet gösteriyor. Bazen de il dışına ve yurt dışına sipariş alıp gönderiyoruz" diye konuştu.