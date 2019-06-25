Kadınlar günde 10 bardak su içmeli, sık sık duş almalı Saat 16.00'dan sonra....

İDRARINIZIN RENGİNE DİKKAT EDİN

Dr. Öğr. Üyesi Özgün İyigün, yetersiz sıvı tüketimin böbrek yorgunluğuna da davetiye çıkardığını belirterek şöyle devam etti: "İlk sinyal idrar değişiklikleriyle ortaya çıkar. İdrar sıklığı azalır, idrarda koku olur, idrar rengi koyulaşır. Gece idrara çıkma görülür. İdrarda köpüklü görünüm ve gözlerde şişlik, protein kaçağını işaret eder ve böbrek yetmezliğinin bulgularındandır. Böbrekler aktif D vitamini sentezi ve kan yapımından sorumlu eritropoetin hormonunun üretim merkezidir. Böbrek yetmezliğinde kansızlık ve D vitamini eksikliği görülebilir. Bu sorunlara bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, kas eklem ağrıları, baş ağrısı, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü de görülebilir. Böbrekler yavaş çalıştığında vücuttaki toksinler yeterince atılamadığı için uyku bozuklukları, uykuya dalmada güçlük, uyku apnesi gibi durumlar ortaya çıkar. Yine toksinlerin atılamaması sonucunda ciltte kuruluk ve kaşıntı ortaya çıkabilir. Atılamayan toksinler ağız tadını değiştirir, ağız kokusu, iştahsızlık ve kilo kaybına sebep olur. Anemi ve atılamayan fazla sıvı nedeniyle nefes darlığı sıktır. Her iki yan ağrısı, sırt ağrısı, bulantı, kusma böbrek yetmezliğini işaret edebilir. Vücudun fazla su tutmasına bağlı olarak ayaklarda ve ellerde şişkinlik görülebilir. Ayrıca konsantrasyon bozukluğu, erkeklerde cinsel sorunlar, kas krampları ve seğirmeler görülür."