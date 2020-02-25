Ali Koç vizyonu 1,5 senede dibe vurdu

Fenerbahçe, hem 21 yıllık Kadıköy saltanatını kaybetti hem de dört haftada yaşadığı 11 puan kaybıyla zirvenin uzağında kaldı. Ali Koç vizyonu ise 1,5 yılda dip yaptı.

Abone ol

Fenerbahçe’yi şampiyon yapan son teknik direktör unvanıyla tribünlerin büyük baskısıyla göreve gelen Ersun Yanal, 21 yıllık Kadıköy geleneğinin bozulmasına neden olurken camia görevini bırakmasını istiyor.

Hayal kırıklığı yarattı

Geçen sezonunun 15. haftasında dümene geçen Ersun Yanal’ın ağzından şampiyonluk söylemi hiç düşmedi. Sürekli sloganlar atan tecrübeli teknik adam bu sezon başlarken “Biz şampiyon olacağız diğerleri aralarında sıralamayı belirlesin” diyerek çıtayı en tepeye koydu. Ancak hayal kırıklığı da bir o kadar büyük oldu.

Yanal'la devam kararı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; derbi sonrası Ersun Yanal’ın istifa ettiği söylentileri ayyuka çıktı. Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak “Görevimizin başındayız, üç beş çapulcunun uydurması” diyerek istifa haberlerini yalanladı. Samandıra’da dün takımın başında idmana çıkan Yanal’a yönetim arka çıktı. Türkiye Kupası ve Avrupa hedefinin devam ettiği bir ortamda teknik adam değişikliğinin daha vahim sonuçlar doğurmasından endişe duyan yönetim sezon sonuna kadar Yanal’la devam kararı aldı.

1,5 yılda dibe vurdu

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’a karşı aday olduğu 2018 Haziran’ındaki kongrede ezici bir oy çokluğuyla göreve geldiğinde Ali Koç’tan taraftarların beklentisi de büyüktü. Ancak Koç’un koltuğa oturduktan sonra bahsettiği ‘büyük vizyon’ 1,5 yılda âdeta dibe vurdu. Transfer fiyaskoları, Comolli falsosu ve ‘vizyonuma uymaz’ demesine rağmen yapılan Ersun Yanal tercihi tam anlamıyla hayal kırıklığına sebep oldu. Geçen sezon küme düşme potasına kadar inen, bu sezona ise dördüncü yıldız parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler Galatasaray’a 3-1 yenilerek hem 20 yıllık Kadıköy saltanatını kaybetti hem de dört haftada 11 puan kaybıyla şampiyonluğun uzağında kaldı.

Şubat soğuğunu yedi

Ligin ikinci yarısına Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleriyle iyi başlayan Fenerbahçe 19’uncu hafta sonunda 37 puanla ikinci sırada yer alıyordu. Sarı-lacivertliler için düşüş şubat ayında başladı. 1 Şubat’ta Trabzonspor’a deplasmanda rakibine 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta sahasında A. Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Ligin 22’nci haftasında başkentte Ankaragücü’ne kaybeden sarı-lacivertlilerde Kadıköy’deki Galatasaray yenilgisi yarayı iyice derinleştirdi.

Mendil sallıyor

Son dört haftada sadece bir puan alıp 11 puan kaybeden Fenerbahçe, bir maçı eksik Trabzonspor’un yedi puan gerisine düştü. 19’uncu haftada dört puan önünde olduğu Galatasaray’ın da yedi puan arkasında kalan Kanarya şimdiden şampiyonluğa mendil sallamaya başladı. Fenerbahçe, ikinci yarının ilk altı haftasında sadece 7 puan alarak son 22 sezonun en kötü ikinci devre başlangıcını yaşadı. Son olarak 1997-1998 sezonunun ikinci yarısındaki ilk altı maçında bu kadar kötü bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, sadece altı puan toplayabilmişti.

Kadıköy artık kale değil

Fenerbahçe, bu süreçte kaybettiği puanlar yüzünden söz konusu sezonda şampiyonluktan olmuştu. Fenerbahçe, kalesi olarak gördüğü Kadıköy’de en çok puan kaybettiği sezonlardan birine imza attı. Bu sezon Ülker Stadı’ndaki 11 maçın dördünde puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, ikişer beraberlik ve yenilgiyle Kadıköy’de 10 puan bıraktı. Arka arkaya gelen hayal kırıklıklarının ardından artık oklar da Başkan Ali Koç’a çevrildi. Taraftarlar derbi sonrasında Koç’u istifaya çağırdı.