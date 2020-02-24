Derbide Ali Koç tribünden atladı dünya basınında olay oldu
Fenerbahçe'nin 21 yıl sonra Galatasaray'a yenilmesi sonrasında Ali Koç'un locadan tribüne atlaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 yenilirken 21 yıllık Kadıköy geleneği de bozulmuş oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Donk, Falcao ve Onyekuru atarken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un locasında tribüne atlaması geceye damga vuran olaylardan biri oldu.
Ortalık karıştı: Fenerbahçe taraftarının hedefindeki isimlerden biri de başkan Ali Koç oldu. Koç'un oturduğu bölümün tam alt kısmındaki Fenerium alt E tribününde başkana tepki gösterilmesi sonrasında ortalık karıştı.
"Ali Koç gelecek, hesap verecek": Ali Koç, bazı taraftarların Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı "Ali Koç istifa", "Ali Koç gelecek, hesap verecek" şeklinde tezahüratlarına çok sinirlendi. Taraftarların yanına gitmeye çalışan başkan Ali Koç'u korumaları sakinleştirmeye çalıştı. Başkan cam bariyere doğru hamle yaptı. Alt tribüne inmesi için engel olmaya çalışıldı ancak başarılı olunmadı.
Başkan Ali Koç'un dahil olduğu tartışma koridorlara da taşındı. Ali Koç'un bu hareketi, dış basına ise böyle yansıdı;