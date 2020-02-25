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Real Madrid'den Sörloth için dudak uçuklatan rakam

Norveç basını, Real Madrid'in Trabzonsporlu golcü Alexander Sörloth için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, attığı gollerle Avrupa'daki dev takımların dikkatini çekti.

Ligde 19 golü bulunan Sörloth için flaş iddia Eurosport Norveç'ten geldi. İddiaya göre Real Madrid, Kuzeyin Kralı'nın peşinde. 

40 milyon Euro'yu gözden çıkardı
Real Madrid, 24 yaşındaki golcü için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Norveçli yıldız, Trabzonspor'da kiralık oynuyor. Ancak satın alma opsiyonu Trabzon'da.

Satın alma opsiyonu 6 milyon Euro
Real Madrid, Sörloth'u almak istiyorsa Trabzon ile anlaşmak zorunda. Yıldız golcünün satın alma opsiyonu 6 milyon Euro. Fırtına parayı gelecek sezonun sonuna kadar ödemek zorunda.

''Sörloth'un sözleşmesi niye herkesin derdi oldu?''

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth'un sözleşmesi niye herkesin derdi oldu? Şu an bizde kiralık. Satın alma opsiyonu önümüzdeki sene mayıs ayında bende..." dedi. Ağaoğlu, "Sörloth, Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden biri" ifadelerini kullandı.

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