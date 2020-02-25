Öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları açıklandı MEB duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-Devlet Kapısı'ndan öğrenilebilir.

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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.

Sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak

Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

20 bin ek öğretmen ataması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini, 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını söylemişti.