Japonya Ligi'ne Corona virüs arası

Çin'de başlayan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılarak çok sayıda kişinin yaşamına neden olan Corono virüs salgını nedeniyle Japonya Ligi'ne Mart ayının ilk yarısına kadar ara verildi.

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Çin'de 80 bin kişiyi etkileyen ve 2 bin 600 kişinin ölümüne neden olan grup türü virüse Japonya'da 850 kişide rastlanıldı. Çoğu gemilerleki kişilerde rastlanılan korona virüs nedeniyle Japonya'da 4 kişi de yaşamını yitirdi.

Japonya Ligi yönetimi ilk olarak Çarşamba günü oynanması planlanan maçları ertelerken; daha sonra erteleme kararını Mart ayının ilk yarısına kadar uzattı.

Yapılan açıklamada, "Japonya Ligi enfeksiyonun önlenmesi ve yayılmasını sağlamak için maksimum çabayı gösterecektir" denildi.

Koronavirüs nedeniyle son haftalarda İtalya Ligi'nde bazı maçların da aralarında olduğu bazı spor organizasyonları ertelendi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın da ertelenmesi gündeme gelirken; Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato bunun için konuşmanın erken olduğunu açıkladı. Olimpiyatların başka bir ülkede düzenlenmesi veya iptal edilmesi konusundaki sorular sorulmaya başlanırken, Londra belediye başkan adaylarından bir tanesi Britanya başkentinin oyunculara ev sahipliği için hazır olduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ise Dünya Sağlık Örgütü'nden oyunların iptal edilmesi veya yeni bir yere götürülmesine neden olacak bir olay yaşanmadığı yönünde bir tavsiye alındığını duyurdu.