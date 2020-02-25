Trabzonspor'a Yusuf Sarı'dan antrenman sırasında sakatlık şoku!

TRABZONSPOR'da , ligin 24. haftasında Rizespor ile oynanacak maç için hazırlıklar sürüyor. Trabzonspor oyuncusu Yusuf Sarı, antrenmanda girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Öte yandan Nwakeme ile Hosseini doktor kontrolünde çalışmalarını sürdürdü.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük izinin ardından başladı. İdmanda Yusuf Sarı, Da Costa ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlandı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.15’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alan çalışması gerçekleştirdi, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavisi devam eden Ahmet Canbaz ile kız kardeşinin doğum yapacak olması nedeniyle ülkesine giden Sörloth, kasığında ağrı bulunan Pereira ve ayak baş parmağında ödem olan Sturridge katılmadı. Sakatlığı devam eden Nwakaeme ile Hosseini ise takımdan ayrı olarak doktor kontrolünde koşu yaptı.

Oyunculara Abdulkadir Ömür uyarısı

Trabzonspor'da dar alan çalışması sırasında, uzun bir sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmaya başlayan Abdülkadir Ömür'ün adaptasyon sürecini atlatması için teknik ekip futbolculara, “Abdülkadir ile ikili mücadeleye girerken dikkatli olun, sert müdahale yapmayın” uyarısında bulundu.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.