Kılıçdaroğlu'ndan 'Şehitler Tepesi boş kalmayacak' diyen Erdoğan'a: Çocuklarını gönder

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehitler Tepesi'nin boş kalmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki göstererek, "Şehitler tepesi boş kalmayacaksa çocukların var seni kefenle karşılayan gençler vardı, onları gönder oraya." dedi.

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Libya şehitleri siyasetin tansiyonunu yükselti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir kaç tane şehidimiz var' ifadesi ve "Şehitler Tepesi boş kalmayacak" sözleri muhalefetin gündeminde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında bu açıklamalar nedeniyle Erdoğan'a çok sert eleştiriler yöneltti. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları:

En ağır yargı krizi iddiası

25 baro ortak bildiride 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır yargı krizini yaşamaktadır.' diyor. Eğer bu ülkede avukatların en az yüzde 80'i 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yargı en ağır krizi yaşadığı bir dönemden geçiyor.' diyorsa herkes şapkasını önüne koyup düşünmek zorundadır.

Gariban harp okulu öğrencileri hapiste

Egemen güçlerin siyasal yandaşların telkiniyle uyuşturucu kaçakçıları, FETÖ’nün en önemli adamları serbest bırakılırken gariban harp okulu öğrencileri hapiste, neden? Bunu sormak zorundayız.

Erdoğan'a Osman Kavala tepkisi: Kimsin sen ya

Yargının siyasallaştığını defalarca söyledik. Mahkeme beraat kararı veriyor, cezaevi aracındayken Erdoğan konuşuyor, dün onu beraat ettirmeye kalktılar diyor, yargıya gözdağı veriyor. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Bu lafı eden insanda adalet duygusu yoktur.

HSK'ya 'alçak' dedi

Osman Kavala’ya beraat veren hakimler hakkında da HSK soruşturma kararı veriyor. Cezaevi aracındayken tekrar hapishaneye götürüldü. Bu mudur adalet? Bu mudur hak hukuk? Buna aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hemen toplanıyor. Pardon Hakimler ve Savcılar Alçak Kurulu diyelim artık. Hemen beraat veren yargıç hakkında soruşturma açılıyor. Kimsenin nefes almasını istemiyorlar. Darbe döneminden çok daha ağır bir faşizm düzeyiyle karşı karşıyayız.

Yargıya 'Saray'ın kölesi' ithamı

Damat İstanbul, kanal projesinin olduğu yerden 13 dönüm arazi kapatmış. Cumhuriyet gazetesinin haberine yayın yasağı getirdiler hemen. Akabinde yayın yasağını eleştiren haberlere de yayın yasağı getirildi! Soruyorum: Bunlar hakim mi, Saray’ın köleleri mi?

Feriştahınız gelse geri adım atmayacağım

Yönettiği devlete vergi vermemek için dolarları Man Adası üzerinden dolandırdılar, beş kuruş vergi vermediler. MASAK, bankalar diyor ki, kayıtlar doğru. Bir belgesel yaptık bununla ilgili. Yayın yasağı getirildi. Feriştahınız gelse geri adım atmayacağım.

Süleyman Şah türbesini kaçırana kahraman mı denir

Kahramanlık edebiyatı yapıyor. Sen kim kahraman kim ya' Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırana kahraman mı denir. Egemen güçlerinin gösterdiği havucun peşinden koşmayacaksınız. Kahraman Trump bir süre geçiyor hain Trump. Sen kimsin ya! Dışişleri Bakanlığı'nın sağlıklı bir politikası yok mu ya.

Tek bir mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir

Saray'da oturup dış politika belirliyorlar. Defalarca söyledim; tek bir mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir. Biz sadece Suriye değil, ek bir mehmetçiğimizin tırnağı Libya'dan daha değerlidir.

Devletin Saray'ın ordusu değildir

Türkiye'nin çıkarları olunca bizim evlatlarımız eyvallah ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin ordusu sarayın ordusu değildir. Egemen güçler maşa kullanırlar: TC devletini egemen güçlerinin maşası haline getirecek kadar bu ülkeye yapılacak başka ihanet yoktur.

Ne oluyor İdlib'de

İdlib için gazeteciler soruyor, 'Savaş diyebilirim' diyor. Niye Melcis'e kapalı oturumda bilgi vermiyorlar? Ne oluyor bu İdlib'de? Ne oluyor bu Libya'da? Biz bunları öğrenmek zorundayız.

Listede yoksa menüye bakın

Bakın değerli arkadaşlarım bizim önemli dışişleri bakanlarımızdan biri de İhsan Sabri Çağlayangil'dir. Dışişleri camiası da kendisini saygıyla anar. Konu geldiğinde Çağlayangil önemli bir dışişleri bakanı olarak anılır. Çağlayangil'in, 'Orta Doğu 'da önemli bir yemeğe davetli olduğunuz halde isminiz listede yoksa bir de menüye bakın orada olabilir' Eğer isminiz listede yoksa menüye bakın.

Libya şehitleri polemiği

(Erdoğan'ın 'birkaç tane şehidimiz var' ifadesi) Erdoğan Libya'da şehitlerimiz olduğunu söylüyor, gizlice defnedilmişler. "Tabi birkaç tane şehidimiz var ama şunu da söyleyeyim yüze yakın orada o lejyonerlerden etkisiz hale getirdik" diyor. Onları eşya gibi değerlendirmek, taneyle ifade etmek kadar insanlık ayıbı başka bir şey yoktur. Aynı Erdoğan şehitler için kelle ifadesini kullanmıştı.

İktidar medyası heralde bir talimatla bu tane sözcüklerini oradan özenle çıkarmış. Erdoğan'a sansürü Erdoğan medyası uyguluyor. AK Parti'nin internet sitesinde de o sözcükler çıkarılmış. Çünkü doğru olmadığını AK Partililer de kabul ediyor.

Çocuklarını gönder

Şehitler tepesi boş kalmayacak' diyor. Şehitler tepesi boş kalmayacaksa çocukların var seni kefenle karşılayan gençler vardı, onları gönder oraya.

Büyükelçilere ağır sözler

Ayakkabı kutusunda rüşvet alan adam nasıl olur da büyükelçi tayin edilir. Yarın o adam daha büyük bir rüşvetle devletin sırlarını satarsa ne diyeceğiz? Şimdi Viyana Büyükelçisi atandı. Bir ülkücü kardeşimizin ölümü nedeniyle aranıyordu. Vatandaşlıktan çıktı. Sözde Ermeni Soykırımı'nın tanınması için mücadele etti. Şimdi büyükelçi. Bu büyükelçiliği de sayın Bahçeli'ye armağan ediyorum.

Bir büyükelçimiz daha var Şaban Dişli. 1 milyon dolar rüşvet alan adam. Muammer Güler'in de hakkını yememek lazım. Ona da Washington Büyükelçiliği yakışır. Zafer Çağlayan'ın da saat merakı var en iyisi İsviçre.

Tank palet fabrikası tepkisi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuna ait bir silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenler vatan hainidir. Nokta. Sonuna kadar savunacağız. Hakimlere sesleniyorum, sizde vicdan ve ahlak varsa, devlete ait bir fabrikanın Katar ordusuna peşkeş çekilmesine itiraz edeceksiniz, hukuka aykırıdır diyeceksiniz.