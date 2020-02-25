Hüsnü Mübarek öldü! Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in eşi ve çocukları kimdir?

MISIR'ı 30 yıl boyunca yöneten Hüsnü Mübarek 91 yaşında öldü. Hüsnü Mübarek Arap Baharı hareketinin ardından koltuğundan indirilmişti. Mübarek'in eşi Suzan Mübarek ve çocukları yargı sürecinde sıkıntılı günler yaşamıştı.

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Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti. Hüsnü Mübarek, Mısır'ı 30 yıl boyunca yönetmişti.

1981-2011 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Mübarek, 2011'in Ocak ayında başlayan yaygın halk gösterilerinden sonra görevini 10 Şubat 2011 tarihinde yetkilerini yardımcısı olan Ömer Süleyman'a devretmiş, ertesi gün görevinden istifa etmişti.

Geçen ay ameliyat olmuştu

Hüsnü Mübarek 2012 yılında yargılandığı dönemde kanser tedavisi görmüştü. Geçen ay ise Mübarek'in ameliyat olduğu duyurulmuştu.

OLAY YARATAN SON FOTOĞRAFI: Mısır'ın devrik ömür boyu hapisle yargılandığı davada serbest bırakıldıktan sonra Kahire’nin Heliopolis semtindeki evinde kalmaya başlamıştı. O evde çekilen bu fotoğraf medyaya düşünce, oturduğu 1100 dolarlık koltuk tartışma yaratmıştı. Oğlu Ala Mübarek twitterdan eleştirilere tepki göstermişti.

Hüsnü Mübarek kimdir? Eşi ve çocukları

4 Mayıs 1928 doğumlu olan Hüsnü Mübarek 91 yaşındaydı. Suzanne Mübarak ile 1959 yılında evlenen Hüsnü Mübarek'in Alaa Mübarek ve Cemal Mübarek isminde 2 çocuğu 4 torunu vardı.

Hüsnü Mübarek 1981-82 yıllarında Mısır Başbakanı olarak görev yaptı. 1981 - 2011 yılları arasında ise istifa etmek zorunda kalana kadar Mısır'ın devlet başkanı olarak görevde bulundu.

İsrail savaşında yer aldı

Hüsnü Mübarek Kahire'deki Mısır Askeri Akademisi'ni (1949) ve Bilbays'taki Havacılık Akademisi'ni bitirdi (1950). Mısır Hava Kuvvetleri'nde çeşitli görevler üstlendikten sonra 1972'de Enver Sedat tarafından hava kuvvetleri komutanlığına getirildi. Ekim 1973'te İsrail'le yapılan Yom Kippur Savaşı'nın ilk günlerinde Mısır Hava Kuvvetleri'nin elde ettiği başarılarda önemli rol oynadı. Ertesi yıl mareşal oldu.

Nisan 1975'te devlet başkanı yardımcılığına atanan Hüsnü Mübarek, 6 Ekim 1981'de Enver Sedat'ın bir suikast sonucunda öldürülmesi üzerine devlet başkanı oldu. Aynı yıl Ulusal Demokratik Parti'nin liderliğine seçilen Mübarek; 1987, 1993, 1999 ve 2005 yıllarında yapılan ve muhalefetin katılımının kısıtlandığı seçimlerde arka arkaya dört kez göreve seçildi.

Hüsnü Mübarek'in devrilmesi



2011 yılında Tunus'ta başlayan Arap dünyası protestolarının 25 Ocak 2011'de Mısır'da da başlaması üzerine 10 Şubat 2011'de yetkilerinin çoğunu yardımcısı Ömer Süleyman'a devretti, 11 Şubat 2011'de ise görevini orduya ve anayasa mahkemesine devrederek istifa etti. İstifa ettikten kısa bir süre sonra tutuklandı ve yargılandı. İdamla yargılanan Mübarek, ömür boyu hapis cezasına çarptırılınca depresyona girmişti. Hüsnü Mübarek hakkında Mısır'ın en üst düzeydeki temyiz mahkemesi tarafından 2 Mart 2017'de beraat kararı verildi.