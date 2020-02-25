Antalya'da motosiklet üzerinde ilerleyen iki gence otomobil çarptı biri öldü

ANTALYA'da 18 yaşındaki iki lise öğrencisi motosiklet üzerinde seyir halindeyken otomobil çarptı. Gençlerden biri hayatını kaybederken bir diğerinin de hastanede tedavisi sürüyor. Otomobil sürücü A.E. olayla ilgili gözaltına alındı.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde karşı şeride geçen otomobil, motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Yusuf Can Çelik yaralandı, arkasındaki lise öğrencisi aynı yaştaki Berat Çetin ise yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kaş ilçesi İslamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Akbel yönünden Yeşilköy yönüne giden A.E. yönetimindeki 07 F 6779 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek Yusuf Can Çelik yönetimindeki 07 SFB 79 plakalı motosiklete çarptı. Lise öğrencisi Berat Çetin hastanede hayatını kaybetti.

Babası güçlükle ayakta durabildi

Kazada, Çelik ile arkasındaki Berat Çetin yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kaş Merkez Lisesi son sınıf öğrencisi Berat Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ilkokul öğretmeni olan babası Levent Çetin ve yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Uşak'a gönderildi. Yusuf Can Çelik'in tedavisinin devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan sürücü A.E. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.