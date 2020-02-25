Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, 91 yaşında yaşamını yitiren Hüsnü Mübarek için taziye mesajı yayımladı.

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Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 91 yaşında öldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mübarek'in ölümü dolayısıyla Arapça başsağlığı mesajı paylaştı.

Netenyahu: Mübarek'in ölümü üzdü

Mübarek'in yakın dostu olduğunu belirten Netanyahu mesajında, "İsrail halkı ve hükümeti adına eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Hüsnü Mübarek'in ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Mübarek, halkını barış ve güvenliğin yanı sıra İsrail ile de barış yapmaya yönelten bir liderdi." ifadelerini kullandı.

Darbeci Sisi'ye taziye

Netanyahu, Mübarek ile birçok defa görüştüğünü dile getirerek, "Bu görüşmelerde Mübarek'ten barışa derin bir bağlılık intibası aldım. Mısır ile birlikte bu yolu sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Sisi'ye, Mübarek ailesine ve Mısır halkına taziyelerimi sunuyorum." cümlelerini kullandı.