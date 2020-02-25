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Pendik'te eli bıçaklı hırsız marketteki bütün paraları alarak kayıplara karıştı

PENDİK'te maskeli bir soyguncu önce su alma bahanesiyle markete girdi. Ardından bıçağı çıkartarak marketteki kadından kasadaki paraları vermesini istedi. Paraları alan hırsız kısa sürede kayıplara karıştı. Polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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Pendik'te markete giren yüzü maskeli ve bıçaklı soyguncu kasadaki kadını etkisizi hale getirerek, kasadaki tüm parayı alarak kaçtı. Soygun anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 14.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Üslup Sokak’ta bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre markete giren yüzü maskeli bir şüpheli önce su alma bahanesiyle markette göz gezdirdi. Market sahibi kadın para üstü uzatmak için kasaya yöneldiğinde tezgahın arkasına geçen şüpheli kadına bıçak göstererek, etkisiz hale getirdi. Şüpheli kasadaki tüm parayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan bıçaklı soyguncunun kadını etkisiz hale getirmesi ve kasadaki paraları alması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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