Bilecik'te binanın güneş enerji sistemini tamir edeyim derken canından oldu
BİLECİK'te 4 katlı binanın güneş enerji sistemini tamir etmek amacıyla çatıya çıkan Saffettin Korkmaz, dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Saffettin Korkmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Abone ol
Bilecik'te, güneş enerjisi sistemini tamir için çıktığı 4 katlı binanın çatısından düşen 65 yaşındaki Saffettin Korkmaz , ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bahçelievler Mahallesi Beylerbeyi Sokak'ta oturan Saffettin Korkmaz, güneş enerjisi sistemini tamir etmek için dairenin bulunduğu 4 katlı binanın çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Korkmaz, beton zemine düşerek, ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Korkmaz, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine Saffettin Korkmaz, yaşamını yitirdi.