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Antalya'da 3 sınıf öğrencisi sınıf arkadaşı kıza cinsel organını gösterdi soruşturma açıldı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da ilkokul 3. sınıfa giden erkek öğrenci aynı sınıfta okuyan kız öğrenciye cinsel organını gösterdi. Kızın ailesi şikayetçi oldu, okul disipline verdi, polis soruşturma başlattı.

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Antalya'da, ilkokul 3'üncü sınıfa giden erkek öğrencinin, aynı sınıftaki kız öğrenciye cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Polis, kız öğrencinin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesindeki ilkokulda meydana geldi. 3'üncü sınıfta okuyan kız öğrenci, eve gidince annesine, aynı sınıftaki erkek öğrencinin kendisine cinsel organını gösterdiğini anlattı. Bunun üzerine okula giden anne, durumu okul yönetimine bildirdi.

Okul disiplin soruşturması polis soruşturma başlattı

Erkek öğrenci ile ilgili disiplin soruşturması başlatan okul yönetimi, polise de bilgi verdi. Şikayetin ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, anne ile kızın ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı.

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