Şubat ayı örnek soruları 2020 LGS çözümlü sorular

8. sınıf öğrencilerinin hayalindeki lisede eğitime devam etmesi için gireceği LGS sınavı 7 Haziran pazar günü yapılacak. Öğrencilere 90 sorunun sorulacağı LGS sınavı öncesi MEB her ay LGS örnek sorularını ve çözümlerini öğrencilere sunuyor. İşte LGS şubat ayı sayısal-sözel örnek sorular...

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Liselere giriş sınavı olan LGS 7 Haziran günü yapılacak. Toplamda 90 sorunun sorulacağı LGS sınavı öncesi MEB, öğrencilere her ay örnek LGS soru kitapçığı sunuyor. Şubat ayı LGS örnek oruları da öğrencilerin erişime açıldı.

LGS soru kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayımlandı. 2020 yılının ikinci LGS soru kitapçığı http://odsgm.meb.gov.tr/ öğrencilerin erişimine açıldı. Haberimizdeki linkten MEB LGS soru kitapçığını indirebilirsiniz. İşte MEB takvimine göre LGS detayları…

LGS NE ZAMAN: MEB, 2020 yılı Lise Geçiş Sınavı, 7 Haziran 2020 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

LGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK: İki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

ŞUBAT AYI LGS ÖRNEK SORU-CEVAPLARI

LGS SORU KİTPAÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK: Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.