HABER /  SPOR
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Medipol Başakşehir'e İspanyol hakem

Medipol Başakşehir'in Sporting ile İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

Abone ol

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Medipol Başakşehir'in Portekiz'in Sporting CP takımıyla İstanbul'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakemlik görevini ise Jose Luis Munuera Montero üstlenecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hüsnü Mübarek öldü! Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in eşi ve çocukları kimdir?
Kılıçdaroğlu'ndan 'Şehitler Tepesi boş kalmayacak' diyen Erdoğan'a: Çocuklarını gönder
Ali Koç vizyonu 1,5 senede dibe vurdu
Real Madrid'den Sörloth için dudak uçuklatan rakam
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs paniği THY uçağında korona şüphesi
Türkiye'de Coronavirüs için maske takmaya başlamak gerekiyor mu?
ÖNCEKİ HABERLER
Sörloth Avrupa'da ilk beşe girdi Messi'yi geçti!
Sabahattin Ali kimdir kitabları ve Sabahattin Ali sözleri
10 yıllık pasaport harcı 2020 yeni pasaport ücretleri
Abdulkadir Ömür'den sevindirici haber!
LGS örnek soruları 2020 sözel bölüm çözümlü LGS soru kitapçığı
MSÜ geç başvuru ücreti kaç para hangi bankaya ödenecek?
Yorumlar