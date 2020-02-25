Bakan Pakdemirli açıkladı: 4 bin 275 işletmede 'olumsuzluk' tespit edildi

"2'ncisini tamamladığımız gıda denetim seferberliği kapsamında 5 kategoride ürün bazlı olarak denetimlerimizi yaptık." diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu bağlamda denetlediğimiz 82 bin 623 işletmenin 4 bin 275 adedinde olumsuzluk tespit edildi" açıklaması yaptı.

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Şubat'ta 2'ncisi başlatılan ve 6 gün süren gıda denetim seferberliğinin 7 binden fazla denetçi ile gerçekleştirildiğini belirtti.

4 bin 275 işletmede 'olumsuzluk' tespiti

Eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülen denetimlerle gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhanelerinin denetime tabi tutulduğunu kaydeden Pakdemirli, şu ifadelere yer verdi:

İkincisini tamamladığımız gıda denetim seferberliği kapsamında 5 kategoride ürün bazlı olarak denetimlerimizi yaptık. Bu bağlamda denetlediğimiz 82 bin 623 işletmenin 4 bin 275 adedinde olumsuzluk tespit edildi. Yine bu denetimlerde 695 numune alındı. Olumsuzluk tespit ettiğimiz işletmelere gereken cezai yaptırımları uyguladık.

"Gıda da sahtekarlığa asla izin vermeyeceğiz"

Bakan Bekir Pakdemirli, bu seferberliğin tamamlanması dolayısıyla kimsenin artık denetim yapılmayacak gibi bir düşünceye kapılmaması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti: Ekiplerimiz her zaman alanda olacaklar ve bu denetimlerini sürdürecekler. Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Gıda da sahtekarlığa asla izin vermeyeceğiz.