Atakan Kayalar'a 'Tecavüz edilmeli' diyen ahlaksız üniversite çalışanına sert tepki

Sosyal medya karıştı

Büyük bir ahlaksızlık örneği sergileyen Erkan Naldemirci'nin, okuduğu felsefe kitapları ve tavırlarıyla Türkiye'nin en çok merak edilen çocuğu olan Atakan Kayalar için kullandığı küfür ve hakaretler sosyal medyada çalkalandı.