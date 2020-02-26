Atakan Kayalar'a 'Tecavüz edilmeli' diyen ahlaksız üniversite çalışanına sert tepki

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10 yaşındaki deha çocuk Atakan Kayalar için 'Tecavüz edilmeli' diyerek toplum vicdanını yaralayan üniversite çalışanı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Özyeğin Üniversitesi'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci'nin, bir anda Türkiye'nin gündemine giren 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkındaki rezil sözleri sonrası çalıştığı üniversite harekete geçti.

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Sosyal medya karıştı

Büyük bir ahlaksızlık örneği sergileyen Erkan Naldemirci'nin, okuduğu felsefe kitapları ve tavırlarıyla Türkiye'nin en çok merak edilen çocuğu olan Atakan Kayalar için kullandığı küfür ve hakaretler sosyal medyada çalkalandı.

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Savcılığa çağrı yaptılar

Olaya büyük tepki göstererek savcılık makamını göreve çağıran kullanıcılar, üniversiteye ağza alınmayacak ifadeler kullanan şahısla ilişiği kesme çağrısı yaptı.

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Üniversiteden açıklama

Özyeğin Üniversitesi yaptığı açıklamayla, Atakan Kayalar hakkında skandal ifadeler kullanan şahıs ile ilişiğin kesildiğini duyurdu. 

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