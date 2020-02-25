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EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi için Corona virüs tehlikesi

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, 12 Haziran'da Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020 için açıklamalarda bulundu.

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Çin'de başlayan Corona virüsü salgınında ölü sayısı gün geçtikçe artarken ölümcül virüs futbola da sirayet etti.

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, bazı ülkelerde futbolu etkileyen virüsle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Şu anda gözlem aşamasındayız. Ülke ülke bütün durumları gözlemliyoruz. Futbolu durdurmak gibi bir düşüncemiz yok. EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak, ev sahibi ülkelerden biri virüse karşı garanti vermezse, bu durumda şehir değişikliğine gidebiliriz.

''Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız"
Eğer Corona virüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız."



''Kontrol altına alınamazsa kesin bir karar vereceğiz''
Öte yandan IOC'nin üyesi Dick Pound, ise yaptığı açıklamada "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz ve 9 Ağustos'ta düzenlenecek. 2 ay öncesine kadar corona virüs kontrol altına alınamazsa kesin bir karar vereceğiz. Öncelikle, güvenliği düşünmek zorundayız." dedi.

''Yeni bir savaş türü ve bununla yüzleşmek zorundayız''
''Olimpiyat Köyü, oteller, medya mensupları için tehlike mevcut.' diyen Dick Pound, ''Bu yeni bir savaş türü ve bununla yüzleşmek zorundayız. İnsanlar kendi kendine, 'Bu şartlar altında ve güvenlik yokken, Tokyo'yu gerçekten yapmalı mıyız' diye sormalı.'' şeklinde konuştu.

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