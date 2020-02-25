HABER /  SPOR
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Neymar'dan Türk futbolseverlere mesaj

PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar, kendi ismiyle düzenlenen "Red Bull Neymar Jr's Five" organizasyonunun 29 Şubat'ta başlayacak Türkiye elemeleri öncesi Türk futbolseverlere seslendi.

Abone ol

Fransa'da Paris Saint Germain forması giyen Neymar'ın, Türk futbolseverlere seslendiği video, "Red Bull Türkiye"nin Instagram hesabında yayımlandı.

Brezilyalı yıldız, en yetenekli hayranlarını turnuvanın dünya finaline davet ederken, "Merhaba Türkiye. Instagram'da yeteneğini göster, Brezilya'da Red Bull Neymar Jr's Five Finali'nde bize katılma fırsatı yakala. Sevgiler, hep birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre tüm dünyadan Instagram’da futbol yeteneklerini paylaşanlar arasından seçilecek yedi ekip üyesi, dünya finalinde oynama şansı yakalayacak. Buna ek olarak Türkiye'den en yetenekli katılımcı da Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'ni yerinde izleme şansına sahip olacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hüsnü Mübarek öldü! Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in eşi ve çocukları kimdir?
Kılıçdaroğlu'ndan 'Şehitler Tepesi boş kalmayacak' diyen Erdoğan'a: Çocuklarını gönder
Ali Koç vizyonu 1,5 senede dibe vurdu
Real Madrid'den Sörloth için dudak uçuklatan rakam
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs paniği THY uçağında korona şüphesi
Türkiye'de Coronavirüs için maske takmaya başlamak gerekiyor mu?
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Pakdemirli açıkladı: 4 bin 275 işletmede 'olumsuzluk' tespit edildi
YDS başvuru tarihi son gün ÖSYM YDS başvuru ücreti hangi bankaya ödenir?
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için flaş karar
Antalya'da 3 sınıf öğrencisi sınıf arkadaşı kıza cinsel organını gösterdi soruşturma açıldı
Şubat ayı örnek soruları 2020 LGS çözümlü sorular
MSÜ geç başvuru ücreti kaç para hangi bankaya ödenecek?
Yorumlar