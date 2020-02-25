HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Bakan Ersoy açıkladı Galata Kulesi'nin işletmesi İBB'den alınacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı yeni proje ile Galata Kulesi, işletme sözleşmesi dolan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınacak.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport'tan Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan bir de kültür yolu planladıklarını, ismini de 'Beyoğlu Kültür Yolu' koyduklarını açıkladı.

Sözcü'den Deniz Zeyrek'in haberine göre, bu yol Galataport'tan başlayıp Galata Kulesi'ne gelinecek. Kule işletmesi sözleşme süresi dolan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınacak. İstanbul'un ilk meydanı olan Galata Kulesi etrafındaki alan genişletilecek. Bunun için meydandaki büyük bina kamulaştırılacak. 

Evlendirme Dairesi tiyatro ve sinema olacak

Kulenin karşısındaki yokuş, doğal akışında basamaklarla halka açık bir tiyatroya dönüşecek. Devlet Tiyatroları, Opera ve Balesi gösterilerini sergileyecek. Devamında Beyoğlu Evlendirme Dairesi kültür sanat merkezine dönüştürülecek. Altı tiyatro, üstü ise sinema olacak. 

Galataport'a ilk gemi 5 Nisan'da gelecek

Bakan Ersoy, Galataport'a ilk geminin 5 Nisan'da geleceğini, eylül ayı itibarıyla liman dışındaki operasyonların da başlayacağını söyledi. 2021 itibarıyla Galataport'un bütün rezervasyonlarını dolduracağını aktaran Ersoy, 2022'den sonra İstanbul'a ikinci bir portun gerekeceğini belirterek, Yenikapı'daki port için ihalenin yapıldığını anımsattı.

İmamoğlu: Hoş bir model değil

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kentle ilgili karar alma yönteminde hoş bir model değil. İstanbul'da karar alacaklarsa biz bir telefon mesafesindeyiz" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hüsnü Mübarek öldü! Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in eşi ve çocukları kimdir?
Kılıçdaroğlu'ndan 'Şehitler Tepesi boş kalmayacak' diyen Erdoğan'a: Çocuklarını gönder
Ali Koç vizyonu 1,5 senede dibe vurdu
Real Madrid'den Sörloth için dudak uçuklatan rakam
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs paniği THY uçağında korona şüphesi
Türkiye'de Coronavirüs için maske takmaya başlamak gerekiyor mu?
ÖNCEKİ HABERLER
Neymar'dan Türk futbolseverlere mesaj
2020 KPSS sınavı ne zaman ÖSYM sınav takvimi
Bilecik'te binanın güneş enerji sistemini tamir edeyim derken canından oldu
Bakan Pakdemirli açıkladı: 4 bin 275 işletmede 'olumsuzluk' tespit edildi
YDS başvuru tarihi son gün ÖSYM YDS başvuru ücreti hangi bankaya ödenir?
LGS örnek soruları 2020 sayısal bölüm çözümlü LGS soru kitapçığı
Yorumlar