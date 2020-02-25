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İçişleri Bakanı Soylu'dan koronavirüs açıklaması! Bir şey olsa paylaşmak zorundayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan" açıklaması yaptı.

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Dünyayı tedirgin eden ve ölümlere yol açan koronavirüsün Türkiye'de saklandığı iddiaları gündeme geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey olsa paylaşmak zorundayız." ifadeleriyle iddiaları yalanladı.

"Yolcuları karantinaya alıyorlar"

İran'dan gelen ve Ankara'ya acil iniş yapan yolcu uçağıyla ilgili de açıklama yapan Soylu, "Yolcuları karantinaya alıyorlar. Bir önceki yapılan işlem aynı şekilde devam edecek" dedi.

Esenboğa'ya iniş yapan İran uçağı uçağı

Öte yandan İran'dan İstanbul'a gelen uçak, koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçakta bulunan yolculardan 17'sinde yüksek ateş tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçakta bulunan mürettebat ve yolcular dahil 32 kişinin gözlem altında tutulacağını açıkladı.

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