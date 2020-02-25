İçişleri Bakanı Soylu'dan koronavirüs açıklaması! Bir şey olsa paylaşmak zorundayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan" açıklaması yaptı.

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Dünyayı tedirgin eden ve ölümlere yol açan koronavirüsün Türkiye'de saklandığı iddiaları gündeme geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey olsa paylaşmak zorundayız." ifadeleriyle iddiaları yalanladı.

"Yolcuları karantinaya alıyorlar"

İran'dan gelen ve Ankara'ya acil iniş yapan yolcu uçağıyla ilgili de açıklama yapan Soylu, "Yolcuları karantinaya alıyorlar. Bir önceki yapılan işlem aynı şekilde devam edecek" dedi.